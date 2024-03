In einem fast 46 Jahre alten Mordfall in Ludwigsburg hat die Polizei einen Tatverdächtigen in den USA ermittelt. Neue Untersuchungen erbrachten neue Spuren zum möglichen Täter.

Ermittler haben einen Tatverdächtigen in einem sogenannten Cold-Case-Fall in Ludwigsburg aufgespürt. Am 11. Juni 1978 soll ein damals 19-jähriger in Deutschland stationierter US-Soldat eine 35-jährige Frau in ihrer Wohnung in Ludwigsburg mit mehr als 30 Messerstichen getötet haben, wie die Staatsanwaltschaft Stuttgart mitteilte.

Ein Fingerabdruck führt zum Tatverdächtigen

Der heute 66-Jährige wurde im Bundesstaat New York vorläufig festgenommen. Er befindet sich derzeit in einem US-Gefängnis in Gewahrsam. Die nochmalige präzise Aufarbeitung des Verbrechens und die neue Untersuchung eines Fingerabdrucks führte fast ein halbes Jahrhundert nach dem Mord zu dem möglichen Täter.

Auch ein DNA-Abgleich wurde gemacht. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat die Auslieferung des dringend Tatverdächtigen beantragt.