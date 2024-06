Bei der Europawahl in Spiegelberg im Rems-Murr-Kreis erzielte die AfD rund 30 Prozent und überholte die CDU. Im Gemeinderat ist sie aber offiziell nicht vertreten.

Die AfD hat in Spiegelberg (Rems-Murr-Kreis) hat die AfD bei der Europawahl ihr bestes Ergebnis im Landkreis erzielt. Knapp 30 Prozent der Wähler stimmten für sie. Damit geht die Partei als Wahlsieger hervor, denn sie überholte auch die CDU, die knapp 27 Prozent der Stimmen bekam. Bei der Regionalwahl erreichte die AfD ebenfalls fast 30 Prozent.

Spiegelbergs Bürgermeister Max Schäfer (parteilos) will die Wahl seiner Bürger nicht bewerten. "Diese Wahl hat sehr viele bundespolitische Themen mitgebracht, die jetzt eben auf kommunaler Ebene und Europaebene ausgetragen wurden", sagt Schäfer.

Bürgermeister: "Die Mehrheit aus dem Auge verloren"

Wie vielerorts haben die Grünen die höchsten Verluste erzielt. Schäfer vermutet, dass das an Themen wie dem Heizungsgesetz und der Energiewende lag. "Einer der wichtigste Gründe dürfte sein, dass man einfach die Mehrheit aus dem Auge verloren hat", so der Bürgermeister.

Gemeinderat: "Sind schon immer AfD-Hochburg gewesen"

Rolf Übele ist seit vielen Jahren Mitglied im Gemeinderat in Spiegelberg. "Wir sind schon immer eine AfD-Hochburg gewesen, aber dass es so gravierend wird, hätte ich nicht gedacht".

Doch trotz der vielen AfD-Wähler in Spiegelberg ist die Partei auch weiterhin nicht mit einem offiziellen Mandatsträger im Gemeinderat vertreten. Das war allerdings schon vor Abgabe der Stimmzettel klar, denn für eine lokale Liste fehlten die Bewerberinnen und Bewerber - so wie in vielen anderen Gemeinden im Rems-Murr-Kreis. In Spiegelberg gab es lediglich zwei parteiunabhängige Listen.

Gemeinderatsmitglied Rolf Übele ist trotz der vielen Stimmen für die AfD in Spiegelberg überzeugt: "Ich glaube auch nicht, dass wir AfD-Anhänger im Gemeinderat haben", sagt er. Er und Bürgermeister Schäfer sind außerdem der Ansicht, dass das Wahlergebnis in Spiegelberg nicht zu Veränderungen führen wird.