Ein digitaler Adventskalender stellt ab dem 1. Dezember jeden Tag Menschen vor, die sich auch im hohen Alter noch engagieren. Die Kommunen wollen damit auch Vorurteile abbauen.

Vom 1. bis 24. Dezember präsentieren die vier Esslinger Kreiskommunen Neuhausen auf den Fildern, Filderstadt, Denkendorf und Kirchheim unter Teck täglich eine über 80-jährige Person in einem Internet-Adventskalender. Die Frauen und Männer engagieren sich trotz ihres hoen Alters im Sozialen, in der Kultur, im Sport oder für die Umwelt.

Ulla Toebe kommt aus Neuhausen, ist selbst 82 Jahre alt und begrüßt die Idee mit dem Ü80-Adventskalender: "So viele sind ehrenamtlich tätig, aber im Verborgenen. Und es ist eigentlich richtig und auch wichtig, dass man in der Öffentlichkeit Personen vorstellt, die jahrzehntelang ein Engagement ehrenamtlich absolvieren und das dann auch noch weit über ihren 80. Geburtstag hin."

Im digitalen Ü80-Adventskalender wird jeden Tag eine andere ältere Person vorgestellt. Voraussetzung dafür ist, dass sie sich engagiert und älter als 80 Jahre alt ist. SWR

Wahrnehmung von älteren Menschen soll verändert werden

Inge Hafner von der Stiftung ProAlter stört sich an dem Altersbild, das aus ihrer Sicht seit der Pandemie vorherrsche. Demnach erscheinen Ältere als "vulnerable Gruppe", als Personen, die auf Hilfe und Fürsorge angewiesen seien.

"Über 80-jährige Menschen sind heute ganz andere als vor 30 Jahren."

Inge Hafner ist überzeugt, dass über 80-jährige Menschen zum großen Teil ihren Alltag selbst meistern und dass sich ein hoher Anteil von ihnen sich in vielerlei Bereichen engagiert. Die Stiftung ProAlter weist schon länger mit Veranstaltungen und Publikationen unter dem Motto "Mit über 80 Jahren" auf das Engagement älterer Menschen hin.

So funktioniert der Digitale Adventskalender

Der Ü80-Adventskalender hat keine Geschenke zum Abschneiden. Die Türchen sind digital. Dahinter befindet sich ein Foto und ein kurzer Text über die Person, deren Engagement an diesem Tag vorgestellt wird. Eine Ausnahme bilden die Texte am ersten Dezember. Hier wenden sich die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister beziehungsweise die Organisatoren des Adventskalenders an die Leserinnen und Leser. Im Adventskalender für Neuhausen schreibt beispielsweise Bürgermeister Ingo Hackern (parteilos): "Dieser Adventskalender zeigt, wie vielfältig Engagement sein kann, gerade von Menschen, die älter sind als 80 Jahre."