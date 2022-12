per Mail teilen

Der Archäopark Vogelherd in Niederstotzingen im Kreis Heidenheim muss schließen. Das hat der Gemeinderat der Stadt Niederstotzingen am Mittwochabend einstimmig beschlossen. Damit lehnt die Stadt ein Angebot des Landes Baden-Württemberg ab, den Park in abgespeckter Form weiter zu betreiben.