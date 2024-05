Feuer auf Lkw, Unfall mit Verletzten: A81 ist voll gesperrt

per Mail teilen

Die A81 im Kreis Ludwigsburg ist an zwei Stellen in beiden Richtungen voll gesperrt. Grund sind ein Feuer und ein Unfall.

Wegen eines brennenden Lastwagens ist die Autobahn 81 bei Pleidelsheim (Kreis Ludwigsburg) in Fahrtrichtung Stuttgart am Mittwochnachmittag voll gesperrt worden. Der Laster befand sich auf dem Standstreifen kurz vor der Anschlussstelle Pleidelsheim. Polizeiangaben zufolge waren Papierrollen in Brand geraten, die der Laster geladen hatte.

Feuer auf Lkw auf der A81

Nach ersten Erkenntnissen wurde durch den Brand niemand verletzt. Aktuell müssen Feuerwehrleute Papiertonnen abgeladen und einzeln löschen. Ab wann die Sperrung aufgehoben werden kann, ist noch unklar.

Unfall zwischen Ludwigsburg-Süd und Möglingen

Auf der Gegenfahrbahn in Richtung Heilbronn kam es unabhängig vom Feuer zu einem Unfall. Dabei wurden nach bisherigen Erkenntnissen drei Menschen verletzt, als zwischen Ludwigsburg-Süd und Möglingen vier Autos ineinander krachten. Wegen des Unfalls ist die Autobahn in Richtung Heilbronn ebenfalls voll gesperrt.