In der Nacht auf Sonntag sind bei Neckartenzlingen 500 Strohballen in Brand geraten, die an einem Waldrand lagerten. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Ein großes Flammenmeer, das Feuer leuchtete weit durch die Dunkelheit: Als die Einsatzkräfte aus Neckartenzlingen (Kreis Esslingen) mitten in der Nacht auf Sonntag am Waldrand nahe des Golfplatzes Hammetweil ankamen, standen dort 500 Strohballen in Brand. Alarmiert wurden sie gegen 1 Uhr am Morgen gleich von mehreren Anrufern. Der Brandort lag unweit der B297 zwischen Neckartenzlingen und Reutlingen-Mittelstadt.

Die Feuerwehr forderte rasch Unterstützung in den umliegenden Orten und beim Technischen Hilfswerk an, auch um ein Übergreifen der Flammen auf den Wald zu verhindern. Zudem mussten die Löschkräfte vom Neckar aus zwei Leitung über einen Kilometer Distanz und 150 Meter Höhenunterschied einrichten, um die Wasserversorgung sicherzustellen. Später konnten sie Löschwasser aus einem Teich des Golfplatzes pumpen.

Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Die Strohballen lagerten am Waldrand für einen nahen Pferdehof. Wie sie in Brand gerieten, ist unklar, erklärte eine Sprecherin der Polizei auf Anfrage des SWR. Ermittelt wird nun wegen des Verdachts der Brandstiftung. Die Polizei geht von einem Schaden von 20.000 Euro aus. Bis zu 110 Einsatzkräfte waren zwischenzeitlich im Einsatz. Sie mussten mit schwerem Gerät jeden einzelnen Strohballen auseinanderziehen und ablöschen, um ein erneutes Aufflammen zu verhindern. Erst am Sonntagnachmittag war der Brand vollends gelöscht, so die Feuerwehr Neckartenzlingen.