Rauchsäule bei Großbrand in Gäufelden-Nebringen: Entwarnung für Anwohner

Feuerwehr-Einsatz in Gäufelden-Nebringen: In einem Gewerbegebiet ist am Mittwochabend ein Großbrand ausgebrochen.

In einem Gewerbegebiet in Gäufelden-Nebringen (Kreis Böblingen) ist am Mittwochabend in einer Lagerhalle eines fleisch- und wurstverarbeitenden Betriebes ein Feuer ausgebrochen. Die Nachlöscharbeiten dauern noch an und ziehen sich voraussichtlich noch den ganzen Donnerstag. Mehr als 170 Rettungskräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei, THW und Bauhof waren laut einer Mitteilung der Feuerwehr Gäufelden vor Ort. Sie waren um 17:42 Uhr alarmiert worden. Ein Ersthelfer, der versucht hatte, den Brand zu löschen, wurde durch Einatmen von Rauchgas leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehr teilte später mit, dass sich alle weiteren betroffenen Personen in Sicherheit befänden. Rauchsäule: Entwarnung für Anwohner Was in der Halle gelagert wurde, ist noch unbekannt. Laut Polizei schlugen die Flammen durch das Dach des 1.000 Quadratmeter großen Gebäudes. Laut Feuerwehr konnte der Brand auf die Lagerhalle begrenzt werden, die nun einsturzgefährdet ist. Die Polizei ermittelt zur Brandursache sowie zur Höhe des Sachschadens. Ein Brand in einer Lagerhalle in Gäufelden-Nebringen hat eine Rauchsäule verursacht. Andreas Rosar Am Mittwochabend war lange Zeit eine Rauchsäule zu sehen. Mehrere Messungen sollten Aufschluss darüber geben, ob Schadstoffe im Rauch waren. Gegen 21:15 Uhr gab die Feuerwehr dann Entwarnung. Zuvor war die Bevölkerung über die Warnapps NINA und KatWarn aufgefordert worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Derzeit tritt aus einem im Keller gelagerten Tank noch Ammoniak aus, was zu einer starken, aber gefahrlosen Geruchsbelästigung führt. Feuerwehr will weitere Ausbreitung auf Felder vermeiden Neben mehreren Löschwasserrohren, Wasserwerfern und Drehleitern kamen auch ein Polizeihubschrauber und eine Drohne zum Einsatz. Damit wurden die umliegenden Felder auf mögliche Flächenbrände kontrolliert. Denn aufgrund der anhaltenden Trockenheit und des Funkenflugs hätte sich das Feuer auch dort ausbreiten können. Wegen der Löscharbeiten wurden mehrere umliegende Straßen zwischenzeitlich gesperrt. Aufgrund der anhaltenden Einsatzmaßnahmen sind die Altinger-, Horber und Siedlerstraße in Nebringen weiterhin gesperrt.