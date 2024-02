Letzte Woche fuhren keine Züge, nun blieben am Donnerstag die Flieger am Boden - diesmal streikte das Luftsicherheitspersonal am Flughafen Stuttgart. 15.000 Passagiere mussten ihre Pläne ändern. Am Freitag geht es mit einem Warnstreik von ver.di bei den kommunalen Verkehrsbetrieben weiter.