Die aktuellen Streiks an den Flughäfen, bei der Bahn und im öffentlichen Nahverkehr sind vermutlich nur ein Auftakt. In diesem Jahr könnte es noch an einigen anderen Stellen zum Arbeitskampf kommen: In 14 Branchen laufen die Tarifverträge aus, zum Beispiel in der Metall- und Elektroindustrie. Allein in Baden-Württemberg arbeiten dort rund eine Million Menschen.