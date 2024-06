per Mail teilen

Für die kommenden Tage in BW meldet der Deutsche Wetterdienst überwiegend Starkregen, Sturmböen und Gewitter, teils auch Unwetter. Die Gewitter sollen zum Mittwoch hin zunehmen.

Hochsommer-Gefühl zumindest für einen Tag: In vielen Regionen in Baden-Württemberg schien am Dienstag die Sonne. Die nächste wechselhafte Wetterlage zieht aber laut Deutschem Wetterdienst (DWD) schon bald ins Land.

In den Gebieten vom Nordschwarzwald bis zum Odenwald soll es bereits am Dienstag vereinzelt Gewitter und Starkregen geben, so der DWD. Dort können zwischen 15 und 25 Liter pro Quadratmeter herunterkommen. Sturmböen könnten mit bis zu 80 Kilometern pro Stunde durchs Land ziehen. Auch Hagel mit einer Größe bis zu einem Zentimeter sei möglich. Womöglich entwickeln sich auch Unwetter mit Starkregen - dann können die Hagelkörner bis zu drei Zentimeter groß sein und die Sturmböen mit bis zu 100 Kilometern pro Stunde wehen, berichten die Wetterexperten.

Die Wetteraussichten für die kommenden Tage - der Wetterbericht von Dienstagabend:

Bis Mittwoch drohen weitere Gewitter

Zum Mittwoch hin sollen die Gewitter zunehmen. Bis hin zur Schwäbischen Alb komme es zu stürmischen Böen, so die Wetterexperten. Im Süden lockere es sich über Nacht ein wenig auf, es bleibe trocken. Für den Tagesverlauf sagen die Experten im baden-württembergischen Norden mehrstündigen Starkregen voraus, aus dem sich teils unwetterartige Entwicklungen ergeben könnten. In Oberschwaben komme es zu Schauern und vereinzelt zu Gewittern.

Der Donnerstag soll in der Nacht wolkig und meist trocken starten. Tagsüber kann es dem DWD zufolge vermehrt zu teils kräftigen Schauern, Gewittern und Unwettern kommen. Die Temperaturen halten sich weiterhin zwischen 23 und 29 Grad. Mit den Gewittern können schwere Sturmböen aufziehen. Am Freitag wird dann überwiegend Regen erwartet, teils aber auch gewittrig verstärkter Starkregen.