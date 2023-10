In der baden-württembergischen Landespolitik haben die jüngsten gewaltsamen Angriffe im Nahen Osten Entsetzen ausgelöst. Als Zeichen der Solidarität mit Israel ordnete die Landesregierung am Staatsministerium und am Neuen Schloss in Stuttgart Trauerbeflaggung an. Außerdem soll morgen zusätzlich die israelische Flagge gehisst werden.