Der Bau neuer Stromtrassen im Rahmen der Energiewende ist teuer. Um ihn zu finanzieren, will der landeseigene Energieversorger EnBW Teile des Tochterunternehmens TransnetBW verkaufen. Der Verkauf an ein Privatunternehmen steht in der Kritik, weil dieses - so ein Experte - einem Renditedruck unterliege.