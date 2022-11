Dank der Tiefs, die vom Atlantik her kommen, bleibt es in den nächsten Tagen in Baden-Württemberg weiterhin mild. So wird am Mittwoch ein Mix aus Wolken, Sonne und milden 16 Grad erwartet. Am Morgen kann es noch zu örtlichen Schauern kommen, doch abgesehen davon bleibt es trocken.