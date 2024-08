Seit Ende Juni gilt ein neues Staatsbürgerschaftsrecht. So sollen mehr Menschen leichter einen deutschen Pass bekommen können. Doch das sorgt für mehr Anträge. Und die Behörden sind ohnehin schon überfordert. Der Städtetag Baden-Württemberg schätzt, dass in den meisten Großstädten aktuell mindestens doppelt so viele Anträge vorliegen wie vor der Gesetzesänderung - und das bei ohnehin angespannter Personallage. Die Folge: Bearbeitungszeiten von bis zu zwei oder drei Jahren. In Stuttgart dauern die Verfahren laut Auskunft der Stadt im Schnitt anderthalb Jahre. Dort gibt es derzeit 8.000 Einbürgerungsanträge, die nicht abgearbeitet sind - und täglich kommen 70 neue hinzu. Auch in Landkreisen ist das längst ein Problem. Der Bodenseekreis nimmt schon keine Anträge mehr an.