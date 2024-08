Warum dauert die Einbürgerung so lange und was muss sich verbessern? Fabian Graske ist Rechtsanwalt in Cottbus und hat sich mit seiner Kanzlei auf den Einbürgerungsprozess spezialisiert. Allein in Baden-Württemberg betreut er mehr als tausend Fälle und berichtet im SWR Aktuell-Interview über seine Erfahrungen.