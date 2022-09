Pro und Contra: Corona-Isolationspflicht in Baden-Württemberg

Baden-Württemberg fordert mit drei anderen Ländern vom Bund, die Isolationspflicht bei Corona-Infektionen abzuschaffen. Überfällig oder fahrlässig? Ein Pro und Contra.

Die Corona-Fallzahlen in Baden-Württemberg steigen. Dennoch fordert Landesgesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) die Abschaffung der Isolationspflicht. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) ist dagegen. Auch in der SWR-Redaktion gehen die Meinungen zu diesem Thema auseinander.

Pro: Wer Krankheitssymptome hat, soll zuhause bleiben

Von Simone Steffan

Die Forderung von Landesgesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne), die Isolationspflicht für Corona-Infizierte abzuschaffen, kommt für mich zur richtigen Zeit. Auch wenn Corona nicht vorbei ist, so haben doch viele gelernt, damit umzugehen: Abstand halten und freiwilliges Maskentragen im Supermarkt beispielsweise. Lucha schwebt ein Modell wie in Österreich vor: dort dürfen sich Menschen mit positivem Testergebnis in öffentlichen Räumen bewegen, auch am Arbeitsplatz, wenn sie zum Schutz eine FFP2-Maske tragen. Wer Krankheitssymptome hat, der sollte zu Hause bleiben.

Für mich versteht sich das von selbst. Und obwohl die Omikron-Variante sehr ansteckend ist, die Kliniken sind nicht überlastet. Aktuell werden 78 Covid-19-Patientinnen und Patienten im Land auf Intensivstationen behandelt. "Wir befinden uns im Übergang von der Pandemie zur Endemie", sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) vor einer Woche. Und in einer Endemie ist Eigenverantwortung angesagt. Die Abschaffung der Isolationspflicht wäre deshalb nur der logische Schritt.

Contra: Täglich sterben Menschen am Coronavirus

Von Iris Volk

Die Infektionszahlen steigen wieder. Und ausgerechnet jetzt will Baden-Württemberg erreichen, dass sich positiv Getestete nicht mehr isolieren müssen. Ernsthaft? Natürlich, die schweren Fälle sind dank Impfungen im Verhältnis seltener geworden. Aber weiter sterben jeden Tag Menschen in Baden-Württemberg an dieser Krankheit. Mal sind es zwölf, mal neun, mal 15. Würden wir 15 Verkehrstote an einem Tag einfach so hinnehmen? Vermutlich nicht.

Dazu kommt, dass die Weltgesundheitsorganisation eindringlich vor Langzeitschäden warnt. Denn Covid-19 betrifft nicht nur die Atemwege. Covid-19 betrifft das Gehirn, den Blutkreislauf, andere Organe. Langzeitschäden können auch nach milden Verläufen auftreten. Wie gut die Impfung davor schützt - noch unklar. In dieser Lage die Isolationspflicht aufzugeben, wäre ein fatales Signal. Es würde den Eindruck vermitteln, Corona sei nur noch eine harmlose Erkältung. Und das ist schlicht und einfach nicht wahr.