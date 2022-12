Innenminister Strobl zu Besuch in Illerkirchberg

per Mail teilen

Einen Tag nach dem tödlichen Angriff auf eine 14-jährige Schülerin in Illerkirchberg (Alb-Donau-Kreis) sind die Hintergründe der Tat weiter unklar. Der Tatverdächtige verweigert bislang die Aussage. Die Menschen in der Gemeinde stehen unter Schock. Am Mittag hat Innenminister Thomas Strobl (CDU) den Tatort besucht.