Wetter in BW am Mittwoch

In Baden-Württemberg bleibt es wolkig oder bedeckt, Chancen auf Wolkenlücken und etwas Sonne gibt es am ehesten im Süden des Landes. Ansonsten fallen örtlich ein paar Tropfen oder Flocken, es ist schwachwindig.

Die Temperaturen erreichen Null Grad auf der Albhochfläche bis 6 Grad in der Kurpfalz.