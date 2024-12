per Mail teilen

Nach dem Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Magdeburg mit zwei Toten und vielen Verletzten rückt auch die Sicherheitslage in Baden-Württemberg in den Fokus.

In Magdeburg ist am Freitagabend ein Auto in eine Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt gefahren. Zwei Menschen sind tot, Dutzende wurden verletzt.

Auch die Polizeipräsidien in der Region Stuttgart sind nach der Tat sensibilisiert. Derzeit liegen aber keine Hinweise auf eine erhöhte Gefahrenlage vor. Ein Sprecher des Präsidiums in Aalen erklärte, der Schutz von Weihnachtsmärkten sei ohnehin in jedem Jahr im besonderen Fokus der Sicherheitsbehörden. Dementsprechend sorge die Polizei mit lageorientierter Präsenz und Maßnahmen für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger.

Mit Blick auf den Weihnachtsmarkt in Stuttgart teilte die Sprecherin der Stadt, Susanne Kaufmann, dem SWR am Freitagabend mit: "Die Stadtverwaltung orientiert sich an der Einschätzung der Polizei." Ein Polizeisprecher in Stuttgart sagte, die Polizeikräfte seien vor Ort sensibilisiert worden.

In Karlsruhe Polizeipräsenz auf Weihnachtsmarkt erhöht

Auf dem Weihnachtsmarkt in Karlsruhe ist die Polizeipräsenz am Freitagabend erhöht worden. Wie es über das Wochenende weitergehen werde, könne man zum jetzigen Zeitpunkt nicht beantworten, sagte ein Sprecher dem SWR. In Pforzheim hatte der Anschlag bislang keine unmittelbaren Auswirkungen. Über diese Szenarien habe man im Vorfeld bereits intensiv gesprochen und Vorkehrungen getroffen. Die Polizeibeamten seien aber nochmal stärker sensibilisiert worden, hieß es seitens der Polizei.

Auch auf dem Weihnachtsmarkt in Freiburg setzt die Polizei auf verstärkte Präsenz, sagte ein Sprecher dem SWR am Samstagmorgen. Die Polizeipräsidien in Konstanz und Offenburg sind sensibilisiert und zeigen ab sofort mit erhöhter Wachsamkeit Präsenz auf den Weihnachtsmärkten der Region.

Betroffenheit und weitere Sicherheitsvorkehrungen auch in Baden-Baden: Weihnachtsmarkt-Veranstalter Ralf Schlichter teilte dem SWR auf Anfrage mit, dass der Einfahrtschutz mit vier zusätzlichen Steinen noch weiter erhöht werden soll. An allen Ständen sollen Kerzen und schwarzer Stoff Solidarität zu Magdeburg zeigen. "Es ist wirklich schrecklich, aber wir dürfen uns auch nicht wegducken, sondern weiter unsere Kultur leben", so der Veranstalter.

In Pforzheim hatte der Anschlag bislang keine unmittelbaren Auswirkungen. Über diese Szenarien habe man im Vorfeld bereits intensiv gesprochen und Vorkehrungen getroffen. Die Polizeibeamten seien aber nochmal stärker sensibilisiert worden, hieß es seitens der Polizei.

Heilbronn: Noch unklar, ob es Änderungen beim Sicherheitskonzept gibt

Ob es nach der Tat in Magdeburg konkrete Folgen für die Weihnachtsmärkte in der Region Heilbronn gibt, ist derzeit noch nicht bekannt. Teilweise sind die Märkte bereits vorbei, der Heilbronner Käthchen Weihnachtsmarkt endet planmäßig morgen. Laut der Heilbronner Polizei sind bisher noch keine Änderungen am Sicherheitskonzept geplant. Dazu könnte sich im Laufe des Tages aber noch mehr entscheiden.

Auch auf den Weihnachtsmärkten im Raum Bodensee-Oberschwaben hat die Nachricht über den Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg schnell die Runde gemacht. Stimmen aus Friedrichshafen:

Auto in Menschenmenge auf Weihnachtsmarkt in Magdeburg gefahren

Ein Autofahrer ist am Freitagabend in Magdeburg auf dem Weihnachtsmarkt in eine Menschenmenge gerast. Mindestens zwei Menschen starben, darunter ein Kleinkind. Dutzende wurden verletzt. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen. Bei ihm handelt es sich nach Angaben der Behörden um einen 50 Jahre alten Mann aus Saudi-Arabien. Er sei im Jahr 2006 nach Magdeburg gekommen, habe einen unbefristeten Aufenthaltstitel und als Arzt gearbeitet. Der Polizei war er nicht als Islamist bekannt. Der mutmaßliche Täter soll nach MDR-Informationen auf den Straßenbahnschienen auf das Gelände gefahren sein, um die Betonpoller zu umgehen.