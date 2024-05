Mihambo startet bei Läufermeeting in Pliezhausen in die Freiluft-Saison

per Mail teilen

Ende Juli beginnen in Paris die Olympischen Spiele, eine große Medaillenhoffnung ist Weitspringerin Malaika Mihambo von der LG Kurpfalz. Letztes Jahr war sie verletzt und verpasste die WM. Heute hat die Olympiasiegerin ihren ersten Freiluft-Wettkampf der Saison absolviert. Nicht im Weitsprung, sondern über 80 und 150 m im Sprint. Das Ganze fand im kleinen Schönbuchstadion beim Läufermeeting der krummen Strecken in Pliezhausen statt. Immer wenn die dreifache Sportlerin des Jahres dort am Start war, folgte eine medaillenreiche Saison.