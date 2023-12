Die Schulen in BW müssen nun doch keine "Kuchensteuer" zahlen. Damit hat die Vernunft gesiegt, kommentiert SWR-Redakteur Henning Otte.

Es geht ein Aufatmen durchs Land. Bei der sogenannten "Kuchensteuer" hat sich die Politik nach langem Ringen gegen die Bürokratie durchgesetzt. An Schulen in Baden-Württemberg muss nun doch keine Umsatzsteuer gezahlt werden, wenn selbstgebackener Kuchen, Pizza oder Bastelarbeiten über die Theke gehen. Die Klassenkasse darf also weiter gefüllt werden.

Halleluja, muss man da an Weihnachten wohl sagen. Aber was für eine Posse: Brüssel beschließt vor Jahren schon eine neue Richtlinie zur Umsatzsteuer. Die EU will damit verhindern, dass der Staat privaten Unternehmen Konkurrenz macht.

Ministerien in BW lassen Zeit verstreichen

Berlin reicht den Auftrag an die Länder weiter. Die sollen das umsetzen. In Baden-Württemberg beugen sich dann die Beamten in den betroffenen Ministerien darüber. Die da sind: Das Innenministerium, das für die Kommunen zuständig ist, das Kultusministerium für die Schulen und das Finanzministerium mit seinen Steuerexperten. Und weil die Frist bis 2025 verlängert wurde, lässt man sich schön Zeit.

SWR-Reporter und -Redakteur Henning Otte, SWR Landespolitik Henning Otte

Kuchenverkauf bis Kaffeekasse: durchdekliniert bis ins kleinste Detail

Herausgekommen ist dann eine elfseitige Handreichung, bei der die Beamten alles bis ins Kleinste durchdekliniert haben. Sogar die Kaffeekasse der Lehrkräfte bleibt davon nicht verschont. Begleitet wird das ganze von einer 30-seitigen Erläuterung, warum das alles sein muss.

Doch dann platzt Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) bei einer Sitzung des Landeskabinetts der Kragen. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne), neuerdings Vorkämpfer gegen die Bürokratie, stimmt mit ein. Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) steht mit abgesägten Hosen da und muss nachsitzen.

Der Artikel gibt die Meinung des Autors/der Autorin wieder. Meinungsartikel sind ausdrücklich subjektiv, bewerten ein aktuelles Thema und ordnen es ein. Persönliche Kritik und Einschätzungen in Meinungsbeiträgen stützen sich jedoch immer auf Fakten, die wir recherchieren und über die wir in unserem Angebot nach journalistischen Kriterien berichten - sorgfältig, wahrheitsgetreu und ausgewogen.

Entscheidung macht auch Hoffnung

So weit so peinlich. Aber irgendwie stimmt es mich auch hoffnungsvoll, dass es möglich ist, der Vernunft zum Sieg zu verhelfen. Denn: Was soll dieser riesige Aufwand für so ein paar mickrige Euros aus der Kuchensteuer?



Die Landesregierung hat ihren Fehler eingeräumt und ihren Kurs korrigiert. Dazu gehört Mut und dazu ist in der Politik längst nicht jede oder jeder fähig.

Was mich aber am meisten freut: Es ist gut zu wissen, dass am Ende doch die entscheiden können, die vom Volk gewählt sind und nicht die Bürokraten.