per Mail teilen

Bei einem Motorradunfall in Mühlhausen-Rettigheim sind am Mittwoch zwei 17-Jährige verletzt worden. Laut Polizei hatte der Fahrer die Kontrolle über das Leichtkraftrad verloren.

Nach Polizeiangaben waren die beiden Jugendlichen am Mittwochabend gegen 22 Uhr mit einem Motorrad in Mühlhausen-Rettigheim (Rhein-Neckar-Kreis) unterwegs, als der Fahrer in einer Kurve die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Der Grund dafür ist noch unklar. Das Leichkraftrad fuhr fast frontal gegen eine Mauer.

Gutachter soll Unfallhergang in Mühlhausen klären

Einer der Jugendlichen erlitt schwerste Verletzungen - beide kamen ins Krankenhaus. Ob es sich bei dem Schwerverletzten um den Fahrer oder den Beifahrer handelt, ist laut Polizei noch unklar. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen, ein Gutachter ist eingeschaltet.