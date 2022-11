Zuhause einfach Energie sparen? Mannheimer Klimaschutzagentur berät

Wie können wir zuhause mit einfachen Mitteln Energie sparen? Die Mannheimer Klimaschutzagentur berät Verbraucherinnen und Verbraucher zuhause oder anhand einer Musterwohnung.

Sie sieht aus wie eine ganz normale Wohnung in Kleinformat, mit Wohnzimmer, Schlafzimmer, Bad und einer voll ausgestatteten Küche. Überall gibt es Stecker, Lampen und alles, was dazugehört. In der Musterwohnung im technischen Rathaus Mannheim (ab dem 08. November in der Zentralbibliothek Mannheim) gibt es an jeder Station Informationen und konkrete Energiespartipps.

Energie sparen bei Elektro-Geräten

Fernseh- und Audio-Geräte machen fast ein Drittel des Stromverbrauchs aus, so Marianne Crevon, Mitarbeiterin der Klimaschutzagentur in Mannheim. Standby reiche da nicht, ein Steckdosenadapter mit Kippschalter sei hier die Lösung. In der Küche könne man vor allem beim Kühlschrank viel beachten. Ein voller Kühlschrank verbrauche weniger Energie als ein leerer Kühlschrank, heißt es. Denn: Die Produkte, die darin gekühlt werden, dienen gleichzeitig als Kühlakkus.

"Wenn man warme Gerichte in den Kühlschrank stellt, muss der Kühlschrank mehr Energie aufbringen, um alles zu kühlen. Das fand ich spannend."

Am meisten sparen kann man beim Heizen

Beim Badezimmer rät die Klimaschutzagentur: Besser duschen statt baden. Und selbst beim Duschen können Verbraucherinnen und Verbraucher mit Dusch-Spar-Armaturen noch mehr Energie sparen.

"Statt einmal baden kann man ungefähr dreimal duschen."

Insgesamt könnten Bewohnerinnen und Bewohner am meisten beim Heizen sparen. Hier der Tipp der Klimaschutzagentur: Um einen Raum möglichst schnell auf eine Temperatur von 20 Grad zu bringen, sollte man den Thermostatkopf auf "3" und nicht auf "5" stellen.