Die Gasspeicher sind voll - warum noch Gas sparen?

per Mail teilen

Wir sollen weiter Gas sparen, obwohl die Speicher voll sind. Woran liegt das? Wie gut sind wir wirklich beim Gassparen, und was kann uns weiter dazu motivieren?

Die Gasspeicher in Deutschland sind voll. Das für November gesetzlich festgelegte Speicherziel ist übererfüllt. Prima, könnte man sich da denken, genug gespart, wir können aufatmen in Sachen Gas. Warum diese Rechnung leider nicht aufgeht, erklärt Katha Jansen, SWR-Wirtschaftsredakteurin und Macherin des Podcasts "Energiekrise - und jetzt?". Ein Umweltpsychologe erklärt im Gespräch, was uns jetzt weiterhin motivieren kann.

Warum Gassparen trotz voller Speicher wichtig bleibt

Die Gasspeicher sind nicht mehr als ein Puzzle-Teil. Die Menge Gas, die darin gespeichert ist, reicht ungefähr für zwei Wintermonate. Das bringt uns also bei Weitem nicht über die Heizperiode.

Zusätzlich wäre es wünschenswert, wenn die Speicher nach dem Winter nicht komplett leer wären. Denn dann steht der nächste Winter bevor und bis dahin müssen die Gasspeicher wieder aufgefüllt werden - und zwar diesmal komplett ohne russisches Gas. Das ist eine Herausforderung.

Mindestens ein Fünftel Gas weniger muss sein

Weil also die Speicher alleine nicht ausreichen, müssen wir mit dem Gas, das wir anderweitig beschaffen können, sparsam umgehen.

Dazu gibt es diverse Szenarien, die berechnet wurden. Der Tenor ist: 20 Prozent müssen wir im Verbrauch mindestens einsparen, im Vergleich zu den Vorjahren. Sonst gibt es im Winter nicht mehr genug Gas für alle.

Wie gut sind wir bisher wirklich beim Gassparen?

Die Meinungen dazu, wie gut das Gassparen bisher klappt, gehen stark auseinander. Das hängt vor allem mit der Datengrundlage zusammen, also welche Daten man zu Grunde legt, um zu einer Aussage zu kommen.

Einmal kommt es auf den Zeitraum an. Beispielsweise wurde in der ersten Jahreshälfte noch nicht so intensiv gespart wie jetzt. Es macht also einen großen Unterschied, ob Zahlen ab Januar 2022 ausgewertet werden, oder vielleicht erst ab Mai 2022.

Das Wetter spielt ebenfalls eine Rolle. Wenn wir uns beispielhaft den September ansehen, dann zeigt sich: In diesem Monat war es dieses Jahr auffällig kälter als in den Vorjahren. Es wurde also auch verhältnismäßig mehr Gas verbraucht - aber trotzdem wurde gespart. Das sieht man aber erst, wenn man den Wetter-Effekt herausrechnet.

Unterm Strich kann man zu dem Schluss kommen, dass wir schon gut Gas sparen - aber wir müssen dranbleiben.

Fiele mit dem Gaspreisdeckel die Motivation zum Sparen weg?

Dass das Gas für uns Verbraucherinnen und Verbraucher und für Unternehmen so teuer ist, macht das Sparen besonders attraktiv. Der Preis ist eine große Motivaton zum Sparen. Wenn der Gaspreisdeckel kommt, ist eine Sorge, dass damit dieser Anreiz dann viel kleiner wird oder ganz wegfällt.

Ob es so kommt, hängt aktuell noch stark davon ab, wie der Preisdeckel ausgestaltet wird. Die Idee bislang sieht vor, dass es einen Grundbedarf an Gas vergünstigt gibt. Für alles, was ich mehr verbrauche, wird dann der hohe Marktpreis fällig. Auch der vergünstigte Teil soll nicht beim Preisniveau von vor der Krise liegen.

Was motiviert zum Sparen?

Kommt der Gaspreisdeckel in dieser Form, gibt es wahrscheinlich immer noch einen Preiseffekt und damit auch einen Sparanreiz. In der Podcastfolge sprechen Katha Jansen, SWR, und Jörg Marksteiner, WDR, mit dem Umweltpsychologen Professor Gerhard Reese darüber, wie man die Menschen jetzt am besten zum Sparen motivieren kann. Der Experte hält vor allem drei Dinge für notwendig:

Gerechte politische Maßnahmen Glaubhafte Vorbilder Eine ehrliche und gute Krisenkommunikation

"Ich glaube das Wichtigste ist, dass wir eine Politik haben, die da entsprechende Weichen stellt und authentisch Sachen vorlebt."

Ganz wichtig aus psychologischer Sicht sei auch, die Dinge gemeinsam anzugehen. Denn Aufgaben alleine zu bewältigen, sei für viele Menschen schwieriger, als wenn alle etwas tun müssen.

Das Gespräch von Umweltpsychologe Gerhard Reese mit SWR-Wirtschaftsredakteurin Katha Jansen im Podcast "Energiekrise - und jetzt?" hören Sie hier:

Warum uns trotz hoher Preise das Sparen gerade teilweise schwer fällt, und ob Verbraucher oder Industrie bislang mehr gespart haben, das hören Sie im ARD Podcast "Energiekrise - und jetzt?" in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.