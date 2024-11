Ein damals 18-Jähriger griff vor zwei Jahren in Mannheim in einen Konflikt ein. Dabei wurde er lebensgefährlich verletzt. Jetzt erhält er dafür einen Preis für Zivilcourage.

Vor einem Club in der Mannheimer Innenstadt wollte der damals 18 Jahre alte Joel Dag eine Frau vor zwei Männern schützen. Die beiden Männer hatten laut Joel Dag die junge Frau angegriffen und auf den Boden geworfen. Als der 18-Jährige eingriff, attackierte ihn einer der Männer mit einem Messer. Joel Dag wurde durch die Messerstiche so schwer verletzt, dass er notoperiert werden musste.

Mannheimer Held erhält Auszeichnung für mutige Tat

Am Dienstag (5. November) erhielt Joel Dag einen Preis für sein couragiertes Einschreiten: Die Auszeichnung "Beistehen statt Rumstehen" des Vereins Sicherheit in Mannheim e.V. (SiMA) ehrt die Preisträger für ihr mutiges Einschreiten, das weit über das normale Maß hinausgeht. Überreicht wurde die Auszeichnung von Mannheims Polizeipräsidentin Ulrike Schäfer und dem Mannheimer Sicherheits-Bürgermeister Volker Proffen (CDU). Joel Dag hat in Mannheim Informatik studiert. Inzwischen wohnt er in Paderborn (Nordrhein-Westfalen).

Mannheims Polizeipräsidentin Ulrike Schäfer und Sicherheits-Bürgermeister Volker Proffen (CDU) überreichen Joel Dag die Auszeichnung SWR

Preis für Zivilcourage: Drei weitere Personen geehrt

Außer Joel Dag erhielten drei weitere Personen eine Auszeichnung für Zivilcourage. Zwei Jogger und eine Radfahrerin hatten einer Frau geholfen, die mitten am Tag von einem Mann mit einer Schere bedroht wurde. Die drei verfolgten den Mann, bis die Polizei ihn festnehmen konnte und kümmerten sich um das Opfer.

Polizei Mannheim: Zivilcourage ja, aber mit Vorsicht

Michael Klump von der Polizei Mannheim betonte gegenüber dem SWR, dass Zivilcourage wichtig sei, man sich dabei aber nicht selbst in Gefahr bringen sollte. Sei die Situation schwer einzuschätzen, solle man zunächst die Polizei rufen und weitere Menschen in der Nähe um Hilfe bitten. Wichtig sei auch, dass man vor Ort bleibe, um Verletzten zu helfen und später Täterbeschreibungen abgeben zu können.