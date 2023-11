Wintereinbruch im Odenwald

per Mail teilen

Schneefall hat in der Nacht zum Dienstag in den höheren Lagen der Region Probleme verursacht. Wegen umgestürzter Bäume wurden Straßen gesperrt und es kam zu einem Stromausfall.

Etwa 1.500 Haushalte in Heiligkreuzsteinach (Rhein-Neckar-Kreis) waren am späten Montagabend für zirka eine Stunde ohne Strom. Ein Baum war unter dem Gewicht des Schnees umgestürzt und auf eine Leitung gefallen, so die Polizei.

Umgestürzte Bäume blockieren Straßen

Schneebruch gab es auch auf der Straße auf der "Juhöhe" zwischen Heppenheim und Mörlenbach im Kreis Bergstraße. Die Äste und Bäume können dort erst bei Tageslicht weggeräumt werden. So lange bleibe die Strecke gesperrt, sagte ein Polizeisprecher. Im Kreis Bergstraße und im Neckar-Odenwald-Kreis kam es auf schneeglatten Straßen zu kleineren Unfällen - unter anderem bei Obrigheim und bei Buchen. Es blieb aber bei Blechschäden.