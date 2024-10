Gasleitung in Wiesloch repariert

In Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) ist am frühen Dienstagnachmittag eine Gasleitung beschädigt worden. Zahlreiche Einsatzkräfte waren vor Ort. Mittlerweile ist der Schaden behoben.

In einem Gewerbegebiet in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) ist am Dienstagnachmittag bei Baggerarbeiten eine Gasleitung beschädigt worden. Laut Polizei wurden die Gebäude und Flächen in direkter Nachbarschaft geräumt. Die Polizei sperrte den Bereich weiträumig ab, die Stadtwerke Heidelberg begannen mit der Reparatur des Lecks. Am späten Nachmittag wurden die Arbeiten nach Angaben der Stadtwerke abgeschlossen. Eine Gefahr für die Anwohner habe nicht bestanden.