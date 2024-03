per Mail teilen

Ein Weinheimer Musiklehrer muss sich vor Gericht verantworten. Er soll gegenüber vier Schülerinnen sexuell übergriffig geworden sein. Der Prozess beginnt im September.

Im Herbst soll der Prozess gegen einen Musiklehrer aus Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) am Mannheimer Landgericht beginnen. Er hat unter anderem an der Musikschule Badische Bergstraße gearbeitet.

Es soll sexuelle Übergriffe auf vier Schülerinnen gegeben haben, die zwischen 13 und 16 Jahren alt waren, so die Staatsanwaltschaft. Das Hauptverfahren soll laut Gericht am 10. September beginnen. Ein Urteil wird Ende November erwartet.

Mutmaßliche Übergriffe auf vier Musikschülerinnen in Weinheim

Die Taten sollen zwischen 2012 bis 2017 passiert sein. Die Übergriffe hättten vor allem im privaten Bereich stattgefunden. Der Fall hatte bereits vor drei Jahren für viel Aufregung in Weinheim gesorgt. Damals wurde bekannt, dass ein Weinheimer Musiklehrer wegen sexueller Handlungen an minderjährigen Schülerinnen in U-Haft sitzt.