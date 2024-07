Mehrere Wasserrohrbrüche in Heidelberg und Eppelheim

Wegen eines erhöhten Wasserdrucks ist es in Heidelberg und Eppelheim zu mehreren Wasserrohrbrüchen gekommen. Mehrere Straßen mussten gesperrt werden.

In Heidelberg und Eppelheim (Rhein-Neckar-Kreis) hat es am Mittwochvormittag mehrere Wasserrohrbrüche gegeben. Grund dafür war laut Stadtwerke Heidelberg ein kurzfristig erhöhter Wasserdruck im Versorgungsnetz. Wie die Stadt Eppelheim mitteilte, kam es an insgesamt acht Stellen zu Rohrbrüchen - sechs davon in Heidelberg, zwei in Eppelheim.

Reparaturarbeiten nach dem Wasserrohrbruch in der Rathausstraße in Heidelberg-Rohrbach. SWR

Heidelberger Innenstadt und Rohrbach betroffen

In der Heidelberger Innenstadt waren laut Polizei die Straßen rund um den Adenauerplatz sowie der dortige Radweg für etwa eineinhalb Stunden gesperrt. Die Stadtwerke mussten überprüfen, ob die Straßen unterspült wurden. Mittlerweile ist das Gebiet wieder freigegeben.

Auch im Heidelberger Stadtteil Rohrbach trat an mehreren Stellen Wasser aus - unter anderem in der Rathausstraße und der Lahrer Straße. Die Stadtwerke haben an den entsprechenden Stellen das Wasser abgestellt und befinden sich derzeit vor Ort, um die Leitungen zu reparieren. Die Heidelberger Stadtwerke konnten bislang keine Angaben dazu machen, wie viele Haushalte betroffen sind.

Eine der von Wasserrohrbrüchen betroffenen Stellen in der Lahrer Straße in Heidelberg. SWR

Weitere Rohrbrüche sollen gemeldet werden

Die Ursache für den erhöhten Wasserdruck ist noch unklar, so die Stadtwerke. Wenn weitere Rohrbrüche auftreten, soll dies an die Verbundleitstelle der Stadtwerke gemeldet werden.