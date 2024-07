Walldürn setzt auf digitale Hundemarken

Die Stadt Walldürn führt eine digitale Hundesteuermarke ein - nach eigenen Angaben als erste Kommune im Neckar-Odenwald-Kreis. Statt Marke gibt's einen QR-Code aufs Handy.

Innovativ und modern, dachte man sich in Walldürn und entschied, Hundehaltern eine digitale Version der herkömmlichen Hundesteuermarke aus Metall oder Kunststoff anzubieten. Damit sei man Vorreiter im Neckar-Odenwald-Kreis, heißt es aus dem Rathaus.

Die digitale Hundemarke funktioniert per QR-Code auf dem Smartphone und ist ein kostenloser Service der Stadt.

Das ist einfacher, smarter und für alle Seiten praktischer Service im Sinne der Verwaltungsdigitalisierung

Digitale Hundemarke hat Vorteile

Der Vorteil der digitalen Hundemarke sei unter anderem, dass man sie beim täglichen Gassigang durch Feld und Wald nicht mehr verlieren kann und so auch kein Geld für eine neue Marke ausgeben muss. Außerdem seien Hunde das vielleicht störende Geklimper direkt am Kopf los.

QR-Code verbirgt persönliche Daten des Hundes

Bei einer Kontrolle durch die Ordnungsbehörden könne der QR-Code einfach ausgelesen werden, heißt es weiter. Dabei werden die eindeutige Markennummer, der Halter oder die Halterin, Name und Geburtsdatum des Hundes sowie Rasse und Fellfarbe angezeigt.

Hundehalter haben ab sofort die Wahl

Eine Beantragung der digitalen Hundemarke ist laut Stadtverwaltung ab sofort möglich. Bei Neuanmeldungen gebe es dazu eine Auswahlmöglichkeit im entsprechenden Formular. Bei bereits angemeldeten Hunden können Halter ihre Anfrage per E-Mail ans zuständige Steueramt schicken. Die Hundemarke wird anschließend in Form eines QR-Codes auch per E-Mail an den Hundehalter verschickt.