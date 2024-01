Die Hundesteuer ist in Blaustein (Alb-Donau-Kreis) zu Jahresbeginn von 90 auf 144 Euro gestiegen. Dagegen wehren sich nun die Hundehalter mit einer Demo und einer Online-Petition.

Der Gemeinderat der Stadt Blaustein hatte eine Hundesteuererhöhung um 60 Prozent beschlossen, von 90 auf 144 Euro jährlich für den ersten Hund. Jetzt protestieren die Hundehalter mit einer Petition und einer Demonstration auf der Straße, die am Dienstagnachmittag geplant ist.

Sozialverband VdK: "Unzumutbare Härte"

Auch der Sozialverband VdK protestiert und hat einen offenen Brief an die Gemeinderatsfraktionen geschrieben. Die Erhöhung könnte für ältere und sozial schwache Menschen eine unzumutbare Härte darstellen, heißt es darin. "Für diese Menschen ist ein Hund oft Partner und Weggefährte zugleich, der Trost und Freude spendet, der Einsamkeit entgegenwirkt und den Lebensmut weckt."

In der Tat steht die Kleinstadt Blaustein mit 144 Euro an der Spitze im Land. Die Steuer für die Vierbeiner beträgt in Baden-Württemberg in den einzelnen Kommunen zwischen 35 und 144 Euro, in Ulm und Stuttgart zum Beispiel 108 Euro. Die Gebühr für den zweiten Hund ist von 180 auf 288 Euro gestiegen. Neu eingeführt wurde eine "Kampfhundesteuer" für gefährliche Hunde in Höhe von 980 Euro.

"Wir halten die 60 Prozent Erhöhung für total überzogen. Das ist nicht gerechtfertigt."

Demonstrationszug rund ums Blausteiner Rathaus

Am Dienstagnachmittag wollen Frauchen und Herrchen mit ihren Vierbeinern auf die Straße gehen. Sie planen einen Demonstrationszug rund ums Blausteiner Rathaus. Die Veranstalter rechnen mit rund 300 Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Hundebesitzerin Natasha Goulding erklärte im SWR: "Wir halten die 60 Prozent Erhöhung für total überzogen. Das ist nicht gerechtfertigt." Ohnehin seien schon die Kosten für Tierarztbehandlungen, Medikamente und Futter zuletzt stark gestiegen.

Tierpflegerin Stefanie Heinrich erklärte in der Sendung "Kaffee oder Tee", mit welchen Kosten Sie im Laufe des Lebens Ihres Vierbeiners rechnen müssen:

Online-Petition gegen höhere Hundesteuer

Seit 29. Dezember läuft auch eine Online-Petition mit dem Titel "Hundesteuer in Blaustein senken", bislang (Stand Dienstagmittag) unterschrieben von 1.338 Tierfreunden. Darin heißt es: "Eine so drastische Erhöhung ist unangemessen und könnte dazu führen, dass weniger Menschen dazu bereit sind, ein Haustier zu adoptieren oder sogar dazu gezwungen sind, ihr geliebtes Haustier aufzugeben."

Die Stadtverwaltung begründet die Erhöhung damit, dass die Hundesteuer in den letzten sechs Jahren konstant geblieben sei. Aktuell gebe es in Blaustein 635 Hunde. Die prognostizierten Mehreinnahmen für die Stadtkasse würden sich auf knapp 37.000 Euro belaufen.