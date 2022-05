Polizeigewerkschaft wirft Polizeiführung Vorverurteilung vor

per Mail teilen

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) wirft der Polizeiführung Vorverurteilung zweier Beamter nach ihrem Einsatz in Mannheim mit einem Toten vor. Bei der Polizeikontrolle in der Mannheimer Innenstadt war Anfang Mai ein 47 Jahre alter Mann zusammengebrochen und später im Krankenhaus gestorben. Auf einem Video, das im Netz kursiert, soll zu sehen sein, wie die Polizisten auf den Mann einschlagen. Laut des Mannheimer GdP-Vorsitzenden Thomas Mohr haben unglückliche Formulierungen von Polizeipräsident Siegfried Kollmar bei der Basis den Eindruck hinterlassen, dass er die Kollegen für verantwortlich hält. Mit seiner Aussage auf einer Pressekonferenz, die beiden würden nie wieder in der Innenstadtwache Dienst tun, habe Kollmar die Polizisten enttäuscht. Bis zum Beweis des Gegenteils müsse auch bei Polizisten die Unschuldsvermutung gelten. Kollmar wies den Vorwurf zurück.