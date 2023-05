Freie Fahrt: Letzte Schranke auf der Fressgasse ist geöffnet

per Mail teilen

Die Stadt Mannheim hat am Freitag die letzte Sperrung des abgelaufenen Verkehrsversuchs aufgehoben. Der Versuch war am 13. März offiziell beendet worden.

Am Freitagmittag ist die Schranke in der Durchfahrtstraße Fressgasse abgebaut worden, teilte die Stadt mit. Sie war Teil des umstrittenen Verkehrsversuchs. Damit können dort nun wieder Autos in Richtung Ludwigshafen fahren.

Abbau der Schranke beendet Verkehrsversuch in Mannheim

Warum die letzte Schranke erst fast zwei Monate nach dem Ende des Verkehrsversuchs entfernt wurde, begründete die Stadt gegenüber dem SWR damit, dass die Absperrungen erst nach und nach weggeräumt werden konnten. Markierungen hätten sukzessive verändert werden müssen.

Durch die Fressgasse in Mannheim können Autos und Lkw jetzt wieder komplett durchfahren. SWR

Ein umstrittenes Projekt

Im Rahmen des Verkehrsversuchs hatte die Stadt an mehreren Stellen in der City Sperrungen und Einschränkungen für den Autoverkehr eingerichtet, um damit mehr Platz für Radfahrer und Fußgänger zu schaffen. Das war vor allem beim Einzelhandel in der Mannheimer Innenstadt umstritten, der Umsatzeinbußen befürchtete.