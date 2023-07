per Mail teilen

Nach 16 Jahren endet Anfang August die Amtszeit des Mannheimer Oberbürgermeisters Peter Kurz (SPD). Am Donnerstagabend ist er in Mannheim verabschiedet worden.

Der scheidende Mannheimer Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) hat am Donnerstagabend im Kongresszentrum Rosengarten seine Verabschiedung gefeiert. 750 Mannheimerinnen und Mannheimer waren gekommen. Kurz hatte sich jeden Programmpunkt selbst ausgesucht.

Leben und Wirken von OB Peter Kurz gewürdigt

In vielen Reden und Grußbotschaften ging es um das politische Leben und Wirken von Peter Kurz. Er wurde als engagierter sozialdemokratischer Stadt-Chef gelobt, der ein modernes Mannheim mitgestaltet habe. Die Rede war von einem "Mann mit Verstand und einem sozialdemokratischen Herzen". Peter Kurz habe sich in den 16 Jahren als Oberbürgermeister und zuvor acht Jahre als Dezernent in der Stadt hohes Ansehen erworben.



Bei der Verabschiedung waren unter anderem die baden-württembergische Ministerin für Landesentwicklung und Wohnen, Nicole Razavi von der CDU und Landeswissenschafts- und -Kunstministerin Petra Olschowski von den Grünen im Mannheimer Rosengarten. Landesinnenminister Strobl von der CDU schickte eine Grußbotschaft per Video.

"Ich bin dann mal weg."

Christian Specht folgt auf Peter Kurz

Der launige Titel seiner eigenen Abschiedsrede lautete: "Ich bin dann mal weg." Das beinhalte ja, so schmunzelte Kurz, auch das Zurückkommen. Kurz war nach zwei Amtszeiten bei der letzten OB-Wahl nicht mehr angetreten. Sein Nachfolger Christian Specht von der CDU - selbst schon 16 Jahre Erster Bürgermeister unter Peter Kurz - übernimmt Anfang August das Amt des Oberbürgermeisters. Er ist nach 70 Jahren der erste Oberbürgermeister in Mannheim, der nicht der SPD angehört.