Das Landgericht Mannheim hat einen 36-Jährigen vom Vorwurf des Marihuana-Schmuggels freigesprochen. Es ging um die Einfuhr von 450 Kilogramm Drogen.

Der Prozess um Marihuana-Schmuggel in Mannheim ist mit einem Freispruch für den Angeklagten zu Ende gegangen. Der 36-Jährige stand seit Februar vor Gericht, weil er rund 450 Kilogramm Marihuana von Spanien in den Raum Mannheim geschmuggelt haben soll. Geschätzter Gesamtwert: 1,9 Millionen Euro. In insgesamt fünf Fahrten soll der Mann in einem Lastwagen Mengen zwischen 15 und 250 Kilogramm über Frankreich nach Deutschland gebracht haben.

Der Angeklagte war in Spanien festgenommen und zur Untersuchungshaft nach Deutschland überstellt worden. Er hatte die Taten zuerst gestanden - sein Geständnis dann aber laut Gericht widerrufen. Die Beweismittel hatten nicht für eine Verurteilung ausgereicht. Zudem falle Cannabis seit Anfang April nicht mehr unter unter das Betäubungsmittelgesetz, so die Begründung des Gerichts.

Verhaftung dank entschlüsselter Chats

Die Ermittlungsbehörden waren dem Mann 2022 auf die Schliche gekommen - vor allem durch die Entschlüsselung von Chatnachrichten aus so genannten "Enchro-Chats" - einer bei Kriminellen beliebten Kommunikations-Software.

Mit "Encro-Chat" wurden Straftaten wie Drogengeschäfte, Mordanschläge, Überfälle und Geldwäsche organisiert. Nach der Entschlüsselung im Frühjahr 2020 konnte die Polizei auf Millionen von Chat-Nachrichten zugreifen.

Im konkreten Fall seien die Erkenntnisse aus den Chats nicht mehr für eine Verurteilung verwertbar, weil Cannabis seit dem 1. April nicht mehr unter das Betäubungsmittelgesetz falle, so das Mannheimer Landgericht in seiner Urteilsbegründung. Daher habe man den Angeklagten freisprechen müssen. Der Haftbefehl sei aufgehoben. Der 36-Jährige sei aber wegen eines anderen Verfahrens weiterhin in Untersuchungshaft, so das Gericht.