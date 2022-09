Pferdewallfahrt in Malsch: Autofahrer erfasst Mann

Bei der Pferdewallfahrt zur Kapelle auf dem Letzenberg in Malsch (Rhein-Neckar-Kreis) ist am Sonntagvormittag ein Mann schwer verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war der 86-jährige Fahrer eines Mercedes auf dem Weg zur Kapelle auf dem Letzenberg - während die Pferdeprozession bereits lief und kurz bevor die Segnung in der Wallfahrtskapelle "Sieben Schmerzen Mariens" beginnen sollte. Dann führte vermutlich ein Bedienungsfehler laut Polizei dazu, dass der Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen verlor und einen 81-Jährigen anfuhr.

Pferdewallfahrt: Auto kommt erst nach Irrfahrt zum Stehen

Der Mercedes pflügte sich noch einen Weg durch mehrere Sträucher und Bäume und kam schließlich in einem angrenzenden Wald zum Stehen. Der 81-Jährige wurde schwer verletzt und kam mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Der Fahrer des Mercedes und seine Beifahrerin blieben unverletzt. Am Auto entstand Totalschaden.

Bild vom Einsatzort nach dem Unfall bei der Pferdewallfahrt in Malsch (Rhein-Neckar-Kreis) Priebe/pr-video

Die Pferdewallfahrt findet seit über 40 Jahren immer am letzten Sonntag im September statt. Zu der großen Tier- und Pferdesegnung sind in der Vergangenheit mehr als 200 Menschen aus der gesamten Region gekommen. Nach zweijähriger Corona-Pause und wegen des schlechten Wetters nahmen in diesem Jahr nach Angaben des katholischen Pfarrbüros rund 40 Gläubige an der Wallfahrt teil.