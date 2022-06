Trotz wechselhaftem Pfingstwetter viele Besucher in der Region Bodensee-Oberschwaben

Das Wetter am langen Pfingstwochenende hat sich wechselhaft präsentiert. Trotzdem kamen zahlreiche Ausflügler in die Region Bodensee-Oberschwaben. Die Betreiber einzelner Touristenattraktionen zeigten sich zufrieden.

Auf die Insel Mainau (Kreis Konstanz) kamen bis Montagmittag 15.000 Besucher – trotz eines sehr verregneten Pfingstsonntags. Dies seien für das lange Feiertagswochenende gute Zahlen, teilte die Inselverwaltung mit. Die Besucherzahlen würden wieder näher an die Vor-Corona-Zahlen heranreichen. Im Jahr 2019 waren im gleichen Zeitraum 20.000 Besucherinnen und Besucher auf die Mainau gekommen, hieß es.

Aktuell steht die Rose in voller Blütenpracht: Insgesamt gebe es derzeit rund 8.000 Exemplare auf der Insel, informiert die Inselverwaltung, in etwa 1.000 unterschiedlichen Sorten.

Durchschnittlich viele Besucher an Bord der BSB-Schiffe

Rund 30.000 Passagiere nutzen an diesem Wochenende die Schiffe der Bodensee-Schiffsbetriebe (BSB). Das sei eine eher durchschnittliche Zahl, hieß es vonseiten der BSB. Das teilweise regnerische Wetter habe dem Betrieb "nicht wirklich in die Karten gespielt". Dennoch könne man zufrieden sein.

Tausende pilgern auf den Bussen

Auch zahlreiche Pfingstgottesdienste fanden in der Region statt, vor allem am Montag gab es einige Gottesdienste unter freiem Himmel. So auch bei einer Wallfahrt auf den Berg Bussen bei Uttenweiler-Offingen im Landkreis Biberach. Geschätzt 2500 Gläubige pilgerten am Pfingstmontag anlässlich der "75. Wallfahrt der Männer mit ihren Familien" auf den Berg.

Zum 75. Mal fand die Wallfahrt der Männer mit ihren Familien auf dem Bussen statt. Pressestelle Thomas Warnack

Der Gottesdienst wurde im Freien gefeiert und stand unter dem Motto "Mit Blick auf den Bussen den Aufbruch wagen". Am Nachmittag fand noch ein Rosenkranzgebet sowie die Marienfeier statt.

Volle Züge am Wochenende

Viele Ausflügler reisten per Zug durch die Region. Darum kam es vor allem an Pfingstmontag zu überfüllten Zügen. Die Bahn hatte vor dem langen Wochenende bereits angekündigt, dass es wegen Bauarbeiten auch zu Zugausfällen kommen könnte.