Am Samstagabend ist es zu einer Kollision zwischen zwei Fahrzeugen auf der A6 in Höhe St. Leon-Rot gekommen. Die Fahrbahn Richtung Mannheim war bis in die Nacht gesperrt.

Am Samstagabend ist es auf der A6 in Höhe St. Leon-Rot (Rhein-Neckar-Kreis) zu einer Kollision zwischen zwei Fahrzeugen gekommen. Drei Personen wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrbahn Richtung Mannheim war bis 1 Uhr gesperrt. Es kam zu einem Rückstau. Laut Polizei ereignete sich der Unfall gegen 19:40 Uhr am Samstagabend. Der Fahrer eines VW-Golf hat offenbar die Geschwindigkeit eines anderen Fahrzeuges beim Überholen falsch eingeschätzt, daraufhin fuhr er auf den Anhänger des Fahrzeuges auf. Anhänger löst sicht bei Unfall auf A6 In dem Auto mit dem Anhänger befand sich ein 26-Jähriger, der durch den Aufprall die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hat. Er prallte gegen die Schutzplanke, wodurch sich der Anhänger von seinem Fahrzeug löste. Im Anschluss überschlug sich der Anhänger. Die beiden Fahrer sowie eine weitere Beifahrerin verletzten sich laut Polizei leicht bei dem Unfall. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf circa 86.000 Euro. Erforderliche Fahrerlaubnis nicht vorhanden Laut Polizei war der 26-jährige Fahrer nicht berechtigt, das Auto in Kombination mit dem Anhänger zu fahren. Die Polizei Walldorf ermittelt weiter.