Sportboot erleidet Schiffbruch auf der A6 bei Grünstadt

Auf der A6 ist am Donnerstag der Transport eines Sportboots gründlich misslungen. Das Boot war kurz vor Grünstadt vom Anhänger gerutscht.

Wie ein Polizeisprecher dem SWR sagte, war das Fahrzeug am späten Nachmittag am Donnerstag mit dem Boot auf einem Anhänger das steile Gefälle kurz vor Grünstadt hinuntergefahren. In der Ebene, genau dort wo die Geschwindigkeitsbegrenzung in Richtung Mannheim aufgehoben ist, rutschte das Boot vom Anhänger herunter. "Glücklicherweise ist das Boot nicht mitten auf der Fahrbahn geblieben sondern auf den Seitenstreifen gerutscht" , so Nico Hesse von der Autobahn-Polizeistation Ruchheim. "Auf der Strecke sind auch viele Lkw unterwegs. Da hätte deutlich mehr passieren können."

5.000 Euro Schaden an Boot und Hänger

Wie die hinzugerufene Polizei feststellte, war das Boot schlecht gesichert gewesen. Bei dem Unfall entstand Schaden von rund 5.000 Euro, nicht nur am Boot sondern auch am Anhänger. Beide mussten abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten obendrein fest, dass der Anhänger nicht zugelassen war und dass der Fahrer das Gespann gar nicht transportieren durfte: Ihm fehlte der dafür notwendige Führerschein. Der Fahrer erhielt mehrere Strafanzeigen.