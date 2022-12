Theater Heidelberg schafft Jobs für Geflüchtete aus der Ukraine

per Mail teilen

Das Theater der Stadt Heidelberg hat Jobs für Geflüchtete aus der Ukraine geschaffen – darunter sind Stellen in der Inszenierung, Bühnentechnik und im Orchester.

Das Theater der Stadt Heidelberg setzt ein besonderes Zeichen für die Integration von Ukrainerinnen und Ukrainern. Aus dem längst verplanten Etat sind Stellen und Jobs geschaffen worden, um Künstlern Arbeitsplätze anzubieten, die aus der Ukraine geflüchtet sind. Derzeit sind sieben Geflüchtete am Theater der Stadt Heidelberg beschäftigt, so die Verantwortlichen.

Theater Heidelberg setzt sich für Ukrainer ein

Intendant Holger Schultze hat die Ukrainerinnen und Ukrainer am Heidelberger Theater angestellt. Darunter sind Künstlerinnen und Künstler aus den Bereichen Inszenierung, Bühnentechnik und Orchestermusik.

"Ich glaube, es könnten viele Institutionen. Ich glaube es ist möglich, in einem bestimmten Bereich, Menschen zu helfen und ich finde, es ist auch unsere Pflicht."

Die beiden ukrainischen Künstler Valentyna und Yaroslava gehören zur Heidelberger Orchester-Besetzung dazu. SWR

Ukrainerin wird zur neuen Hausautorin

Eine von Ihnen heißt Oksana. Die Ukrainerin ist jetzt neue Hausautorin am Theater in Heidelberg. Trotz gesicherter Jobperspektive belastet sie die Situation in ihrem Heimatland sehr.

"In Heidelberg Hausautorin am Theater zu sein ist ein Traum. Aber in meinem Land ist Krieg und das zerreißt mich."