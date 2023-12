Bauarbeiten am Kreuz Heidelberg dauern bis Donnerstag

Eine kurzfristig eingerichtete Baustelle hat am Mittwochmorgen auf der A5 am Heidelberger Kreuz für Stau gesorgt. Die Fahrbahn in Richtung Frankfurt wurde voll gesperrt.

Die Sperrung auf der A5 bei Heidelberg kam nicht nur für viele Pendler im Rhein-Neckar-Raum überraschend: Auch die Polizei wurde erst kurzfristig darüber informiert. Grund für die Sperrung war, dass ein Stahlträger an einer Brücke neu verschweißt werden musste. Nach Angaben der zuständigen "Autobahn Südwest" werden die Arbeiten noch bis Donnerstag dauern. Verkehr wird an der Baustelle vorbeigeleitet Im Berufsverkehr bildete sich am Mittwochmorgen ein langer Stau - auch wegen eines Unfalls mit Blechschaden. Bis die Arbeiten abgeschlossen sind, wird der Verkehr auf dem Standstreifen an der Baustelle vorbeigeleitet.