Trickbetrug via WhatsApp in Angelbachtal

Erneut ist es Trickbetrügern gelungen, mit Hilfe von WhatsApp-Nachrichten auf dem Smartphone mehrere tausend Euro zu bekommen. Die Masche ist perfide.

Mehr als 7000 Euro haben die Betrüger der Frau in Angelbachtal (Rhein-Neckar-Kreis) abgenommen. Und zwar mit einer Masche, die schon mehrfach in der Region angewendet wurde: Der "mein Handy ist kaputt"-Trick. Dabei versuchen die Betrüger per Nachrichtendienst WhatsApp oder SMS mit Texten wie "Mama, mein Handy ist kaputt - ich habe eine neue Nummer und brauche Hilfe" an Geld zu kommen, teilte die Polizei mit.

Genau so hat es auch der Betrüger am vergangenen Mittwoch gemacht: er meldete sich bei einer Frau, gab sich als ihr Sohn aus und bat sie, im Geld in Echtzeit zu überweisen - das Geld werde er bald zurück überweisen. Doch die 7.000 Euro waren weg. Die Polizei weist erneut darauf hin, dass man niemals einfach so Geld überweisen soll. Man solle unbedingt persönlich oder über die bekannten Telefonnummern klären, ob der Anrufer wirklich der ist, als der er oder sie sich ausgibt.