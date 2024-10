Mannheim: 24-Jährige von Wand-Konstruktion erschlagen?

per Mail teilen

Nach dem Tod einer Frau in einem Mannheimer Geschäft richten sich die Ermittlungen gegen die Geschäftsleitung. Die Frau wurde möglicherweise von einer Wand-Konstruktion erschlagen.

Mitte Oktober starb eine Frau in einem Ladengeschäft in den Mannheimer C-Quadraten. Die Ermittlungen richten sich aktuell gegen die Geschäftsleitung.

Die 24-jährige Angestellte ist nach dem bisherigen Ermittlungsstand von einer umgestürzten Wand-Konstruktion erschlagen worden, an der Möbelstücke montiert waren. Bei dem Arbeitsunfall verletzte sie sich so sehr, dass sie starb. Die genauen Umstände, wie es dazu kam, werden derzeit noch ermittelt. Die Frau war wohl allein in dem Geschäft.

Da möglicherweise Vorgaben des Arbeitsschutzes verletzt wurden, richten sich die Ermittlungen gegen die Geschäftsleitung.