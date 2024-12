per Mail teilen

Von einer Baustelle in Lampertheim (Kreis Bergstraße) haben Unbekannte 60 Tonnen Stahlplatten gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen dem 12. Dezember und 18. Dezember von einer Baustelle in Lampertheim 50 Stahlplatten gestohlen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wiegt eine Platte jeweils 1,2 Tonnen.

Stahl-Diebstahl in Lampertheim - rund 60.000 Euro Schaden

Diese Platten kommen vor allem bei Baustellen auf unbefestigten Strecken zum Einsatz. Die unbekannten Täter müssen sie mit schwerem Gerät abtransportiert haben - beispielsweise mit einem Tieflader mit Kran oder einem Radlader. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 60.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.