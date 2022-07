Tote Frau in Sinsheim: Ehemann unter dringendem Tatverdacht

per Mail teilen

Im Fall einer mutmaßlich getöteten Frau in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) hat sich der Tatverdacht gegen den Ehemann nun erhärtet. Spuren im Wohnhaus scheinen darauf hinzudeuten.

Die Polizei hat eigenen Angaben zufolge das gemeinsame Wohnhaus des Ehepaars in Sinsheim durchsucht. Die Ermittlerinnen und Ermittler nahmen zudem das Gelände rund um das Haus unter die Lupe. Ergebnis: Die "bislang im Wohnhaus gesicherten Spuren haben die für den Ehemann der Getöteten als Täter sprechende Spurenlage weiter verdichtet", teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Der tatverdächtige 66 Jahre alte Ehemann sei bereits am 19. Juli festgenommen worden und sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.

Polizeieinsatz in Sinsheim, nach Fund der Leiche der 64-Jährigen (Archivbild) EinsatzReport24

Ermittlungen in Sinsheim: Tatort noch unklar

Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen der Tat sowie zu einem möglichen Motiv dauern derzeit noch an, hieß es weiter. Unklar ist auch noch, ob die Frau in dem Haus getötet wurde. Eine Sonderkommission der Polizei hatte die Ermittlungen Ende Juni aufgenommen, wegen Verdachts auf ein Tötungsdelikt. Danach seien rund 70 Hinweise aus der Bevölkerung bei der Polizei eingegangen.

Keine Hinweise auf Zusammenhang mit Facebook-Chatgruppe

Die von einigen Medien aufgestellte Behauptung, das Opfer sei Mitglied einer Facebook-Chatgruppe gewesen, hat sich laut Polizei als ebenso falsch herausgestellt wie die Behauptung, die Tat hänge in irgendeiner Weise mit dieser Facebook-Gruppe zusammen.

Leiche in Auto am Rand eines Gewerbegebiets gefunden

Die Leiche der 64-Jährigen war Ende Juni am Rande eines Gewerbegebiets in Sinsheim in einem Wagen entdeckt worden. Wie die Frau zu Tode kam, wurde bisher nicht mitgeteilt.