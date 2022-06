Tote Frau in Auto in Sinsheim gefunden - Sonderkommission ermittelt

In Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) ist in einem Auto eine Frauenleiche entdeckt worden. Laut Polizei besteht der Verdacht, dass sie getötet wurde. Eine Sonderkommission ermittelt.

Die Leiche der 64-Jährigen war am Donnerstagabend in Sinsheim in einem Auto am Rand eines Gewerbegebiets in der Nähe der Klima Arena aufgefunden worden. Es war zwischen zwei LKW geparkt. Zur Identität der Toten macht die Polizei bisher keine Angaben.

69-köpfige Sonderkommission eingerichtet

Weil der Verdacht auf ein Tötungsdelikt besteht, haben Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei Ermittlungen aufgenommen. Eine 69-köpfige Sonderkommission wurde eingerichtet. Die genauen Hintergründe seien derzeit noch unklar, hieß es.

Fundort im Gewerbegebiet abgesperrt

Noch in der Nacht wurde der Fundort weiträumig abgesperrt. Vor Ort waren Kriminaltechnikerinnen und -techniker und Mitarbeitende des Instituts für Rechtsmedizin der Universität Heidelberg.