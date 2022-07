Nach Tötung an 64-Jähriger in Sinsheim: Tatverdächtiger festgenommen

per Mail teilen

Die Polizei hat im Fall der ermordeten 64-jährigen Frau in Sinsheim einen Tatverdächtigen festgenommen. Das teilten die Beamten am Mittwoch mit.

Der Beschuldigte war bereits am Dienstagmorgen festgenommen worden. Wer und wie alt der Mann ist, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft nicht mit. Die Staatsanwaltschaft Heidelberg hatte beim zuständigen Amtsgericht zuvor einen Haftbefehl wegen Mordverdachts gegen den Mann erwirkt.

In einem Auto in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) war die tote Frau aufgefunden worden. Einsatz-Report24

Festnahme aufgrund dringenden Tatverdachts

Nach seiner Festnahme wurde der Mann einer Haftrichterin vorgeführt. Er sitzt jetzt in einer Justizvollzugsanstalt. Er steht laut Mitteilung unter dringendem Tatverdacht, die aus Sinsheim stammende 64-jährige Frau getötet zu haben. Die Leiche war am 23. Juni dieses Jahres auf einem Parkplatz in Sinsheim gefunden worden. Daraufhin war eine Sonderkommission "Hecke" gebildet worden.

Spurensicherung am Wohnhaus des Opfers in Sinsheim

Die Sonderkommission hatte zunächst viele Zeugen befragt und im Umfeld des Opfers ermittelt. Später dehnten die Beamten die Ermittlungen aus, unter anderem wurden weitere Zeugen gesucht. Außerdem baten die Beamten um Videomaterial, dass am oder um den Tattag herum in Sinsheim aufgenommen worden war.

Jetzt scheint mit der Festnahme des Mannes ein Ermittlungserfolg gelungen. Seit Dienstag sind im Wohnhaus des Tatopfers zahlreiche Experten der Kriminalpolizei im Einsatz, um Spuren zu sichern. Mit dabei sind auch Beamte des Landeskriminalamts Baden-Württemberg. Eine erste Auswertung von Spuren ist bereits in Arbeit, teilten die Behörden mit.