Streiks im Einzelhandel in Mannheim und Heidelberg

Im Tarifstreit im Einzelhandel ist erneut gestreikt worden. Die Gewerkschaft ver.di hatte unter anderem Beschäftigte in Mannheim und Heidelberg zum ganztägigen Streik aufgerufen.

Etwa 120 Beschäftigte zogen bis zum Mittag lautstark und mit Transparenten durch die Mannheimer Innenstadt. Am Paradeplatz im Stadtzentrum gab es eine Kundgebung. Beschäftige in Betrieben in Mannheim, Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis hatten am Freitag die Arbeit niedergelegt. Hintergrund sind die Tarifverhandlungen im Einzelhandel.

Galeria, H&M, Ikea und Kaufland

Die Streikenden kamen aus Filialen von Galeria-Kaufhof, H&M und IKEA in Walldorf und Mannheim sowie Kaufland in Edingen-Neckarhausen und Dossenheim, außerdem Rewe-Niederlassungen in der Rhein-Neckar-Region. Überall dort wurde die Arbeit niedergelegt.

Nächste Tarifrunde am 23. Juni geplant

Die Gewerkschaft fordert 15 Prozent mehr Lohn und 200 Euro mehr monatlich für Auszubildende. Außerdem eine Verdoppelung der Sozialzulagen. Das bisherige Angebot der Arbeitgeber von 7,5 Prozent mehr Lohn und 1.000 Euro Inflationsausgleich hat die Gewerkschaft abgelehnt. Die nächste Tarifrunde findet am 23. Juni statt.