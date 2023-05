Unfall bei Plankstadt: Radfahrer wird tödlich verletzt

per Mail teilen

Bei einem Unfall am Sonntagmorgen bei Plankstadt (Rhein-Neckar-Kreis) ist ein Radfahrer tödlich verletzt worden. Auch ein Rettungshubschrauber war nach Polizeiangaben im Einsatz.

Ein Radfahrer ist am Sonntag gegen zehn Uhr auf der Kreisstraße 4147 zwischen Plankstadt und Wieblingen mit einem Auto zusammengestoßen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei übersah der 81-jährige Radfahrer offenbar beim Queren beziehungsweise Einbiegen der Kreisstraße das Auto eines 41-Jährigen. Der Senior wurde bei dem Zusammenstoß auf den Boden geschleudert.

Radfahrer verstarb am Unfallort

Wie die Polizei mitteilte, verstarb der 81-Jährige trotz eingeleiteter Rettungsmaßnahmen noch am Unfallort. Wegen der Unfallaufnahme musste die Kreisstraße bis 13 Uhr voll gesperrt werden. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Auch ein Sachverständiger werde hinzugezogen, so die Polizei weiter.