Schlägerei zwischen Waldhof Mannheim und SV Darmstadt Fußballfans

Es war wohl eine zufällige Begegnung, so ein Sprecher des Polizeipräsidiums Wuppertal. Gegen 12 Uhr trafen sich Fußballfans des 3. Ligisten Waldhof Mannheim und Fans des Fußball 2. Ligisten SV Darmstadt. Drei Busse kamen gleichzeitig an der A3 Raststätte „Ohligser Heide“ im nordrhein-westfälischen Solingen an. Zwei Busse mit Waldhof Fans, die zum Gegner nach Essen wollten. Einer mit Darmstädtern, die auf dem Weg nach Düsseldorf waren. Laut Augenzeugen kam es zu einer großen, unübersichtlichen Schlägerei, so die Polizei. Dabei wurden drei Waldhof Fans leicht verletzt. Als die Einsatzkräfte eintrafen, waren bereits zwei Busse wieder abgereist. Einem Bus mit Waldhof Fans wurde die Windschutzscheibe eingeschlagen. Dieser war fahruntüchtig. Die gestrandeten Waldhof Fans wurden mit einem Bus des ÖPNV zum nächsten Bahnhof nach Hagen gefahren, so die Polizei. Die polizeilichen Ermittlungen laufen. Zeugenaussagen und Videomaterial müssen ausgewertet werden.